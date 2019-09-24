Нижний Новгород, , 06:40 — REGNUM Пока на федеральном уровне анонсируют планы по сокращению чиновников, в Нижегородской области в одном из ведомств планируют расширить штат. В комитет по бюджету и налогам Заксобрания региона поступил проект закона об установлении штатной численности контрольно-счетной палаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Установить штатную численность контрольно-счетной палаты Нижегородской области в количестве 51 единицы, из них: лица, замещающие государственные должности Нижегородской области, — семь единиц, государственные гражданские служащие Нижегородской области — 42 единицы, иные работники контрольно-счётной палаты Нижегородской области — две единицы», — говорится в законопроекте и уточняется, что финансировать расходы будут средствами областного бюджета.

В предыдущей версии закона штатная численность составляла 40 единиц, из которых шестеро замещали госдолжности, а 32 относились к региональным госслужащим.

Для справки: к концу 2018 года в области, по данным Росстата, было 3166 госслужащих только в исполнительных органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года первый замглавы Минфина России Татьяна Нестеренко напомнила, что с 2020 года запланировано сокращение госслужащих. Она уточнила, что, если этого не сделать, то ежегодно на поддержание зарплаты чиновников на конкурентном уровне потребуется по 100 млрд рублей.

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