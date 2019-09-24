Нижний Новгород, 24 сентября 2019, 06:40 — REGNUM Пока на федеральном уровне анонсируют планы по сокращению чиновников, в Нижегородской области в одном из ведомств планируют расширить штат. В комитет по бюджету и налогам Заксобрания региона поступил проект закона об установлении штатной численности контрольно-счетной палаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В предыдущей версии закона штатная численность составляла 40 единиц, из которых шестеро замещали госдолжности, а 32 относились к региональным госслужащим.
Для справки: к концу 2018 года в области, по данным Росстата, было 3166 госслужащих только в исполнительных органах власти.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года первый замглавы Минфина России Татьяна Нестеренко напомнила, что с 2020 года запланировано сокращение госслужащих. Она уточнила, что, если этого не сделать, то ежегодно на поддержание зарплаты чиновников на конкурентном уровне потребуется по 100 млрд рублей.
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