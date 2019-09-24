Нью-Йорк, США, , 05:58 — REGNUM Стремление политического ислама к власти подрывает стабильность на Ближнем Востоке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Регион будет оставаться в состоянии нестабильности до тех пор, пока политический ислам будет стремиться к власти», — сказал ас-Сиси.

По мнению президента Египта, народ отверг исламистов после того, как они находились у власти год — не примет их правления и сейчас.

Вторая за два месяца его встреча с Трампом говорит о прочных отношениях и взаимопонимании между ними, подчеркнул ас-Сиси.

Армия Египта отстранила от власти организацию «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) и ее представителя президента Махаммеда Мурси в июле 2013 года, во время массовых протестов населения против радикальной исламизации страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поддержал Ас-Сиси: У Египта великий лидер