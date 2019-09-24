Варшава, , 05:52 — REGNUM Увеличение контингента американских войск на территории Польши, является ответом на «российскую агрессию», заявил польский президент Анджей Дуда, передает 24 сентября RMF 24.

Американские солдаты в Польше U.S. Army

Размещение американских войск будет способствовать нормализации обстановки в регионе, поскольку его нахождение здесь будет говорить о готовности к совместной обороне. «Я глубоко убежден, что это лучший способ предотвратить дальнейшие вооруженные конфликты», — отметил Дуда.

Президент Польши напомнил также об актах агрессии, виновной в которых, судя по всему, Дуда считает Россию: «Я думаю о Грузии в 2008 году, я думаю об Украине в 2014 году».

Польский лидер еще раз подчеркнул, что российские акты агрессии требуют адекватного ответа, которым, по его мнению, и станет «присутствие союзных войск».

Ранее российский сенатор обвинил Польшу в недальновидности.

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