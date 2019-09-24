Триполи, 24 сентября 2019, 04:48 — REGNUM В результате авиаударов армии Хафтара по южным кварталам Триполи погибли 20 военнослужащих поддерживаемого ООН Правительства национального согласия, сообщает 24 сентября агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу Ливийской национальной армии.
«Истребители ВВС нанесли удар по позиции военных (поддерживаемых ООН сил правительства) в районе Хира (южная часть Триполи), уничтожив 4 бронетранспортера противника и убив 20 их военнослужащих», — говорится в сообщении армии.
Ранее сообщалось о ликвидации более 90 солдат армии Правительства национального согласия за два дня ведения боевых действий.
Напомним, не принявшие сформированное при поддержке ООН правительство силы объединились в Ливийскую национальную армию. Под руководством генерала Халифы Хафтара подразделения в настоящее время штурмуют Триполи.