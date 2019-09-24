Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили действие соглашения о военном сотрудничестве до 2035 года, сообщает пресс-служба сингапурского министерства обороны.

Согласно договору, Соединенные Штаты смогут использовать военную инфраструктуру Сингапура для своих нужд, в том числе и военные базы.

«Мы рассчитываем, что США будут играть более значимую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил по итогам встречи с Трампом Ли Сянь Лун.

Отмечается, что впервые соглашение о двустороннем военном сотрудничестве между США и Сингапуром было подписано в 1990 году. По мнению главы сингапурского правительства, это соглашение позволяет взаимодействовать с Вашингтоном по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.