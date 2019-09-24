Каракас, , 04:37 — REGNUM Проправительственные депутаты вернутся в парламент Венесуэлы 24 сентября. Соответствующее заявление сделал президент страны Николас Мадуро, передает агентство Reuters.

«Пойдем на дебаты, пойдем на борьбу», — прокомментировал заявление Мадуро.

Контролируемую оппозицией Национальную ассамблею Венесуэлы, на заседания которой сторонники президента не являлись в течение двух лет, Мадуро по-прежнему считает нелегитимным органом. В то же время президент отметил, что поддерживающие его законодатели вновь займут свои места, выполняя достигнутые ранее с группой делегатов от оппозиции соглашения.

Ранее президент Венесуэлы заявил о запланированном визите в Москву. Пресс-служба президента России эту информацию подтвердила.