Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом вопросы миграции, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что встреча пройдет после подписания соглашения между странами о борьбе с нелегальной миграцией. Согласно договоренностям, Сальвадор согласен принимать обратно мигрантов, задержанных в Соединенных Штатах. В свою очередь США обязуются помочь Сальвадору организовать в стране убежища для беженцев и нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о заключении договоренности между Сальвадором и США заявил и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь Сальвадору в создании убежищ для мигрантов, однако отказался сообщать подробности соглашения.

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