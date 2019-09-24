Нью-Йорк, США, , 04:22 — REGNUM Великобритания намерена довести расходы до 11,6 млрд фунтов стерлингов (около $14,5 млрд) на борьбу с потеплением климата в течение пяти лет, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на саммите по климату в ООН.

«Мы должны увеличить вклад своих стран в сокращение уровня выброса парниковых газов», — заявил он.

По словам Джонсона, Великобритания готова вдвое увеличить расходы из бюджета, направленные на помощь другим странам, желающим вкладываться в «зеленую» энергетику и бороться с глобальным потеплением.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия вскоре объявит о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Это соглашение было подписано в декабре 2015 года почти двумя сотнями стран, определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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