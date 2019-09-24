Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Соединенные Штаты приветствуют заключение соглашения по формированию конституционного комитета в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты воодушевлены объявлением генсека ООН Антониу Гутерреша о достижении соглашения по формированию конституционного комитета в Сирии», — заявила она.

Ортагус добавила, что США всячески приветствуют попытки достичь политического решения конфликта в Сирии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о заключении соглашения между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании конституционного комитета. Генсек ООН также поблагодарил Россию, Иран и Турцию за помощь в создании комитета.