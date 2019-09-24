Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Безвизовый режим для собравшихся в США граждан Польши может быть введен в самое ближайшее время, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на проходящей в Нью-Йорке совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, сообщают 23 сентября Wiadomosci.

«Это будет возможно в очень короткое время, если все данные будут подтверждены, — заверил журналистов Трамп. — Через несколько месяцев мы определенно сможем это закончить».

Ранее сообщалось, что процент отказов при выдаче полякам американских виз снизился до 2,8%. Согласно основному условию программы безвизового въезда в США, этот показатель не должен превышать 3%.

В начале сентября во время визита в Польшу вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что Варшава близка к выполнению условий, необходимых для отмены американских виз.