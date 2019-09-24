Вена, , 02:50 — REGNUM Россия уже почти год ждет от США ответа на предложение подтвердить недопустимость ядерной войны. Заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter.

«Через месяц исполнится год с момента, когда Россия предложила США принять совместное заявление с подтверждением того, что в яд. войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана. Все ещё ждём ответа. Похоже, США сочли наилучшей для себя опцией хранить молчание», — говорится в сообщении.

Ранее о риске демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Вашингтон нацелен на демонтаж контроля над ракетно-ядерным оружием