Нью-Йорк, США, , 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не оказывал давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на полях генассамблеи ООН, передает 24 сентября Reuters.

Никакого давления на Зеленского с целью инициировать расследование в адрес своего политического конкурента Джо Байдена и его сына в обмен на военную помощь США оказано не было.

«Нет, я этого не делал», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер признал, что во время состоявшегося в июле 2019 года телефонного разговора с украинским лидером он упоминал Байдена, говоря о нежелании, чтобы представители США множили коррупцию на Украине.

Напомним, неизвестный информатор подал жалобу, согласно которой Трамп пытался дискредитировать политического конкурента с помощью иностранного государства. В США в связи с этим не исключили возможность импичмента.

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