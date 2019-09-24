Нью-Йорк, США, , 01:50 — REGNUM Соединенные Штаты готовы вести диалог с Ираном без посредников, заявил президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Не нужны нам посредники. Иран хочет что-то сделать, и я не думаю, что нам понадобится посредник», — заявил он.

Трамп добавил, что не планировал встречаться с кем-либо из руководства Ирана на полях Генассамблеи ООН, однако такой возможности все же не исключил.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты хотят провести всеобъемлющие переговоры с Ираном. Он добавил, что США продолжают политику оказания «максимального давления» на Тегеран.

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