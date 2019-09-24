Кишинёв, , 01:37 — REGNUM МИД Молдавии «с недоумением и возмущением» принял к сведению выступление главы официального представительства ПМР в Москве Леонида Манакова на пленарном заседании 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Как сообщили ИА REGNUM в МИД Молдавии, Кишинев возмутило то, что Манаков «от имени приднестровского народа и по указанию руководства Приднестровья» призвал международное сообщество признать независимость Приднестровья.

В молдавском ведомстве считают, что такие заявления «манипулируют и вводят в заблуждение международное общественное мнение». В МИД считают, что такие заявления, сделанные с трибуны институтов ООН, «провокационны и контрпродуктивны, могут подорвать переговорный процесс в формате «5+2» по определению глобального, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта, которое основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова».

МИД также повторно призвал руководство России о прекращении деятельности возглавляемого Манаковым «Фонда развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», открытого в Москве в начале этого года. В Кишиневе объясняют это тем, что что фактически фонд функционирует как Официальное представительство Приднестровья в Российской Федерации.

Напомним, глава официального представительства Приднестровья в России Леонид Манаков с трибуны 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве призвал все страны признать Приднестровскую Молдавскую Республику.

Читайте ранее в этом сюжете: С трибуны ООН прозвучал призыв признать Приднестровье