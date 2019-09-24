Кишинёв, , 01:22 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура Молдавии не нашла подтверждений обвинений в финансировании Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Россией. Как сообщили 23 сентября в ведомстве молдавскому изданию ZDG, прокуратура еще в начале июля приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку «не подтвердились никакие факты незаконного финансирования ПСРМ».

Напомним, в том, что Партию социалистов Молдавии финансирует Россия, ранее заявил прежний руководитель Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, в июне сбежавший из страны.

Тогда же, в июне, Плахотнюк опубликовал на своем телеканале видеозапись его встречи с президентом Игорем Додоном. На записи, сделанной скрытой камерой, Додон говорит, что Россия якобы ежемесячно выделяет ПСРМ от $800 тыс до $1 млн.

Игорь Додон позже заявил, что намеренно вводил Плахотнюка в заблуждение и знал, что его записывают на скрытую камеру.