Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке египетского коллеги Абделя Фаттаха Ас-Сиси, сообщает 23 сентября агентство Reuters.

По мнению главы Белого дома, США и Египет связывают прекрасные долгосрочные отношения.

«У всех есть демонстрации, — прокомментировал американский лидер протесты против Ас-Сиси в Египте. — Нет, меня это не касается. У Египта великий лидер».

Напомним, более 350 человек было задержано в ходе столкновений между недовольными политикой египетского президента и правоохранителями. Граждане Египта требуют отставки Ас-Сиси и соблюдения прав человека.

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