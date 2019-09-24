Нью-Йорк, США, , 01:06 — REGNUM Соединенные Штаты хотят провести с Ираном всеобъемлющие переговоры, на которых также будут обсуждаться ядерная программа Исламской Республики, а также борьба с терроризмом. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе своего выступления в Нью-Йорке.

«США хотят всестороннего диалога с Ираном, который включил бы в себя и ядерную сделку, ракетную программу, а также борьбу с терроризмом», — заявил он.

Хук снова обвинил Тегеран в поддержке террористический организаций. В частности, он заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) оказывает поддержку ливанскому движению «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим. При этом Хук добавил, что США продолжат политику «максимального давления» на Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук заявил об обращении США к Совбезу ООН с призывом продлить оружейное эмбарго против Ирана. По его словам, эмбарго необходимо продлить, так как срок его действия истекает через 12 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: США в Совбезе ООН призвали продлить оружейное эмбарго для Ирана