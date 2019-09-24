Берлин, , 00:59 — REGNUM Именно Иран, и никто другой, несет ответственность за атаки на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном официальном заявлении Германии, Франции и Великобритании, опубликованном 23 сентября пресс-службой правительства Германии.

«Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение, — говорится в сообщении. — Другого правдоподобного объяснения нет».

Несмотря на то, что атаки были направлены против Саудовской Аравии, инцидент касается всех стран, поскольку влияет на региональную безопасность, а также увеличивает риск крупного конфликта.

Ранее в госдепе еще раз подтвердили свою убежденность в том, что нападение на саудовские нефтяные объекты было организовано с территории Ирана.

Напомним, атака, ответственность за которую практически сразу взяли на себя йеменские хуситы, произошла 14 сентября. Повстанцы Йемена не в первый раз используют дроны для выполнения атак по саудовским территориям, однако 14 сентября США сразу поняли, что на этот раз за атаками стоит Иран.