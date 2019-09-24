Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считал, что получит Нобелевскую премию мира, однако этого не произошло. Об этом рассказал сам американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Пакистана, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они дали ее Обаме (экс-президенту США — прим. ИА REGNUM) сразу же, как он занял пост президента, и он сам не понял, за что. И знаете что? Это единственное, с чем я с ним согласен», — заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что сделал много полезных дел, за которые мог бы быть достоин Нобелевской премии, и мог бы получить премию, если бы ее выдавали не предвзято.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что президент США Дональд Трамп не рассчитывает получить Нобелевскую премию за урегулирование ситуации на Украине. По его словам, республиканцы не ждут Нобелевских премий, так как это является уделом демократов.

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