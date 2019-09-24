Нью-Йорк, США, , 01:39 — REGNUM Деградация окружающей среды является доказанным фактом и Африка должна стать приоритетом коллективных действий в интересах сохранения окружающей среды. Об этом говорится в обращении короля Марокко Мухаммеда VI к участникам саммита по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, опубликованном информационным агентством Maghreb Arab Press (MAP).

Отметив, что Королевство Марокко является страной с низким уровнем выбросов парниковых газов, Мухаммед VI заявил об обязательствах к 2030 году снизить выбросы на территории страны еще на 42%.

«Деградация нашей окружающей среды является доказанным фактом. Это угроза, которой мы должны противодействовать вместе», — считает Мухаммед VI.

В обращении говорится также о том, что Марокко к 2030 году достигнет 52% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме национального производства электроэнергии. И о действиях, принимаемых фондом Мухаммеда VI по защите окружающей среды, который совместно со своими партнерами создал «Африканский центр молодежной климатологии».

«Африка, которая несправедливо переносит последствия изменения климата, должна стать приоритетом наших коллективных действий», — заявляет Мухаммед VI в обращении к участникам саммита.

Для реализации «благородных климатических амбиций», по его словам, безусловным является необходимость эффективной международной солидарности, перемещение технологий и знаний, долгосрочное финансирование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления правительства о ратификации Парижского соглашения.

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