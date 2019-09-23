Москва, , 23:57 — REGNUM Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полёт над территорией Словении в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили 23 сентября в Министерстве обороны России.

Самолёт Ан-30Б Mil.ru]

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полёт будет выполнен на российском самолёте наблюдения АН-30Б в период с 23 по 27 сентября. Вылет будет осуществлён с аэродрома в Любляне, а максимальная дальность полёта составит 500 километров.

Уточняется, что полёт будет выполняться по заранее согласованному сторонами маршруту. На борту самолёта будут находиться словенские специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Его целью является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением соглашений в области контроля над вооружениями. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

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