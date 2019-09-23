Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM США обратились к Совету Безопасности ООН с призывом продлить срок оружейного эмбарго, действующего сейчас против Ирана и истекающий через 12 месяцев.

Брайан Хук

Об этом 23 сентября заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

По его словам, Совбез ООН должен «продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев».

Напомним, эмбарго ООН было наложено на Иран в рамках санкций по его ядерной программе.

Кроме того, Хук запросил продлить срок запрета на перемещения 23 граждан Ирана, ранее внесенных в террористические списки ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние Ирана и США вышло на очередной виток после того, как 14 сентября два крупнейших НПЗ Саудовской Аравии подверглись ударам, об ответственности за которые заявили йеменские хуситы.

Вашингтон поспешил обвинить в этих атаках Иран.

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