Москва, , 23:42 — REGNUM Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом. Об этом 23 сентября сообщил глава комиссии Александр Брод.

Ранее сегодня комиссия провела рабочее совещание с участием Кирилла Вышинского, в ходе которого обсуждалась ситуация с освобождением заключённых в России и на Украине и обращения к зарубежным правозащитникам.

«Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать её постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в средствах массовой информации вопросов нарушения прав россиян за рубежом», — цитирует Брода РИА Новости.

По его словам, Вышинский данное предложение принял и пообещал по возможности участвовать в заседаниях комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинениям в государственной измене и поддержке республик Донбасса. В начале сентября текущего года между Россией и Украиной состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». В их числе в Москву прибыл и Вышинский.

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