Нью-Йорк, США, 23 сентября 2019, 23:25 — REGNUM США не считают хуситов способными нанести по Саудовской Аравии удары такой точности и степени организованности, заявил 23 сентября спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Брайн Хук
Брайн Хук
U. S. Department of State

По его словам, удар был слишком сложным и масштабным для хуситов.

«Атаки были более сложны, точны и более широкомасштабны, чем ранее осуществляли хуситы», — заявил Хук в Нью-Йорке.

Исходя из этих соображений, Хук вновь заявил о причастности Ирана к удару по нефтяным заводам в Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии подверглись удару беспилотников и крылатых ракет.

Йеменские хуситы сразу же заявили о своей ответственности за эти удары. Тем не менее Вашингтон обвинил Иран в причастности к этим ударам.

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