Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM США не считают хуситов способными нанести по Саудовской Аравии удары такой точности и степени организованности, заявил 23 сентября спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Брайн Хук U. S. Department of State

По его словам, удар был слишком сложным и масштабным для хуситов.

«Атаки были более сложны, точны и более широкомасштабны, чем ранее осуществляли хуситы», — заявил Хук в Нью-Йорке.

Исходя из этих соображений, Хук вновь заявил о причастности Ирана к удару по нефтяным заводам в Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии подверглись удару беспилотников и крылатых ракет.

Йеменские хуситы сразу же заявили о своей ответственности за эти удары. Тем не менее Вашингтон обвинил Иран в причастности к этим ударам.

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