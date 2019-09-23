Валлетта, 23 сентября 2019, 22:19 — REGNUM Представители МИД пяти стран Евросоюза договорились принять соглашение по миграции по итогам переговоров на Мальте, 23 сентября передает агентство Associated Press.
По соглашению между Францией, Германией, Италией, Мальтой и Финляндией поток беженцев из Ливии будет «разделен» между принявшими его странами.
Представители стран надеются, что к соглашению присоединятся другие участники ЕС — решение об этом может быть принято на встрече министров Евросоюза 8 октября в Люксембурге.
Читайте также: Испания не примет участия в распределении мигрантов