Москва, , 00:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Россией, но американский истеблишмент не даст ему это сделать. Об этом при помощи телемоста Нью-Йорк — Москва заявил американской журналист Джон Вароли в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Трамп хочет улучшить отношений с Россией. Но ему не дадут это сделать никогда. Трамп понимает, что наш главный соперник в мире — это Китай. Россия нам нужна как нейтральная сторона. Это хочет Трамп, но элита, которая делает внешнюю политику, ей не нужно партнёрство», — заявил американский журналист.

Одна из причин такого отношения американского истеблишмента в том, что в ближайшие 30 лет планируется существенно модернизировать ядерный потенциал США. Стоимость этих работ составляет около 2 трлн долларов. Обосновать столь высокие траты будет невозможно в том случае, если Россия не будет представлена в качестве врага Соединённых Штатов, считает Вароли.

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