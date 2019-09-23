Душанбе, , 22:05 — REGNUM В Дохе прошла встреча посла Таджикистана в Катаре Хисрава Сохибзода и министра административного развития, труда и социальных вопросов Катара Юсуфа бен Мухаммад ал-Усман Фахру.

Jaafar Alnasser

На встрече, как сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, стороны обсудили вопросы нормализации двустороннего сотрудничества стран в области трудовой миграции. Особенное место среди вопросов встречи заняло обсуждение путей для реализации подписанного в феврале 2019 года в Дохе соглашения между властями Таджикистана и Катара о регулировании рабочей силы.

Также участники встречи обсудили создание двусторонней совместной межведомственной комиссии, основной целью которой станет привлечение таджикистанских трудовых мигрантов для работы в Катаре. Помимо этого, стороны обменялись мнениями об организации специальных семинаров для специалистов из Таджикистана, востребованных на рынке труда в Катаре.

Напомним, что ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода высказался о том, что «климатические условия не совпадают с нашими, и поэтому наших мигрантов не приглашают». Кроме того, было сказано, что мигранты из Таджикистана не согласны работать за предложенную им зарплату, которая в среднем составляет 350 долларов.

Министр тогда отметил, что Катар нуждается в опытных специалистах в сфере транспорта, охраны, услуг, а также IT-технологий.

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