Нью-Йорк, США, , 21:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп разделяет мнение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выработки нового соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом он заявил 23 сентября журналистам на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп Дональд Gage Skidmore

«Я очень уважаю Бориса, и я совершенно не удивлён, что он стал первым, кто указал на это», — приводит слова главы Белого дома Sky News.

Напомним, ранее сегодня Борис Джонсон призвал заключить новое международное соглашение с Тегераном, заявив, что действующая сделка себя изжила. По его словам, британская сторона попытается «подтолкнуть к такому ходу мыслей» других участников соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон заявил о необходимости нового соглашения по атому с Ираном