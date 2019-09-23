Нью-Йорк, США, , 21:48 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующая сделка по ядерной программе Ирана себя изжила, и потому назрела необходимость в заключении нового международного соглашения с Тегераном. Об этом он заявил 23 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Какими бы ни были ваши возражения по старой ядерной сделке с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение», — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Великобритания будет «пытаться подтолкнуть к такому ходу мыслей» Соединённые Штаты и других участников ядерной сделки — Россию, Германию, Францию и Китай.

Напомним, ранее сегодня Борис Джонсон заявил, что уверен в причастности Ирана к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

«Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ», — сказал он журналистам в самолёте по пути в Нью-Йорк.

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