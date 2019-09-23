Ашхабад, , 21:45 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству подготовиться к празднованию в 2020 году 25-го юбилея обретения Туркменией статуса нейтральной страны, передает «Туркменистан сегодня».

Глава государства распорядился организовать посвященную этому событию международную конференцию, круглые столы и ряд других торжественных мероприятий, а также выступления туркменских дипломатов в ООН и других международных организациях.

Также туркменский лидер дал задание руководству Центробанка подготовить образцы юбилейных медалей, посвященных празднованию 25-й годовщины нейтралитета Туркмении и 30-летию независимости страны, которое будет отмечаться в 2021 году.