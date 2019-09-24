Москва, , 00:24 — REGNUM Украина является пешкой в геополитической игре США. Об этом при помощи телемоста Нью-Йорк — Москва заявил американской журналист Джон Вароли в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Владимир Зеленский и Украина очень зависят от США. Они будут делать как Дональд Трамп скажет. Да, Трампу грозит импичмент, он, возможно, превышал полномочия, но Трамп постоянно нарушает закон, Обама нарушал, Буш нарушал», — заявил журналист.

Вароли также отметил, что ещё шесть лет назад никто в США даже не знал о существовании такой страны, как Украина. Однако сейчас ситуация резко изменилась.

«Украина стала центром внутренней борьбы за власть в США. Украина стала пешкой в большой геополитической игре США. Украина — хороший способ давить на Москву», — сказал журналист.

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