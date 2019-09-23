Москва, , 21:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммитах АТЭС и БРИКС, которые будут походить в ноябре в Латинской Америке. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы исходим из того, что президент примет участие», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 11-й саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет проходить 13−14 ноября в Бразилии, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 16−17 ноября в Чили.