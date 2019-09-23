Киев, , 21:32 — REGNUM «Принудительный переговорный процесс с Россией» по вопросу установления морских границ предлагает начать украинское государственное учреждение «Госгидрография».

Об этом ведомство заявило 23 сентября на своём официальном сайте.

В сообщении указано, что в договоре 2003 года о госгранице между Украиной и Российской Федерацией морские рубежи установлены не были.

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», — указано в сообщении.

Кого именно и какими методами предлагается «принуждать» к переговорам, ведомство не указывает.

Напомним, ранее украинское государственное учреждение «Госгидрография» заявляло о намерении установить вокруг Крымского полуострова режимный район для полной блокировки всех крымских портов.

Теперь ведомство утверждает, что без установления морской границы с РФ Украина не может полноценно реализовывать свои права в пределах морской зоны и легально пользоваться морскими природными ресурсами.

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