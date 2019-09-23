Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон считает присоединение России к Парижскому соглашению признаком прогресса в области борьбы с глобальным изменением климата. Об этом он заявил 23 сентября, выступая на открытии саммита по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Потрясающая новость, ещё несколько месяцев назад этого не ожидали. Это говорит о том, что прогресс есть», — сказал французский лидер.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату.

Как сообщалось, официально о присоединении России к соглашению будет объявлено в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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