Исламабад, , 21:08 — REGNUM «Самой большой ошибкой» Пакистана является его участие в военной операции США в Афганистане, начавшейся после терактов 11 сентября 2001 года, заявил 23 сентября пакистанский премьер-министр Имран Хан, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По его словам, те, кого США теперь называют террористами, были ранее подготовлены американцами при участии Пакистана для войны против СССР.

«Я был против операции в Афганистане с самого начала … Сначала мы подготовили этих людей чтобы вести священную войну, и это была прекрасная идея, а теперь мы их же называем террористами», — сказал Имран Хан.

«Мы должны были оставаться нейтральными. Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября, совершил одну из самых больших ошибок», — добавил глава правительства Пакистана.

Имран Хан утверждает, что из-за операции США Пакистан потерял порядка $200 млн и был вынужден принять около 2,7 млн беженцев из Афганистана.

Он подчеркнул, что военного решения афганской проблемы не существует, и об этом говорит вся история этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с 2001 года проводят военные операции на территории Афганистана, контролируя и вывозя природные ресурсы страны, а также взяв под свой контроль выросший в десятки раз наркотрафик.

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