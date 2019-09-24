Москва, , 00:20 — REGNUM Украина не только сама стала символом катастрофы, но и приводит к несчастью любого, кто попытается с ней взаимодействовать. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время телепередачи был затронут скандал с якобы имевшей место попыткой президента США Дональда Трампа надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот выдал ему компромат на потенциального конкурента на выборах президента США Джо Байдена. В итоге на 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН встреча лидеров двух стран может быть сорвана, а к Зеленскому в скором времени могут возникнуть вопросы со стороны американских правоохранителей, считает эксперт.

«Зеленский очень хотел встреться с Трампом. А сейчас он летит и думает: как бы не встретиться с Трампом. Потому что если он встретится с ним, с большой вероятностью будет вызван на допрос в американскую прокуратуру на тему того, о чем они договаривались с Трампом. Украина — это символ катастрофы», — сказал Марков.

При этом история показывает, что политики, тесно связавшие свою судьбу с Украиной, словно заражаются от неё проблемами и ломают свою карьеру, отметил политолог.

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