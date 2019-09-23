Челябинск, , 21:00 — REGNUM В Челябинской области нашли замену чиновникам, которые после инаугурации губернатора отправились в отставку. На пост главы минздрава, который освобождает Сергей Приколотин, рассматривается главврач областного перинатального центра Юрий Семёнов, сообщает пресс-служба губернатора.

Должность министра социальных отношений может занять детский омбудсмен Ирина Буторина. Напомним, этот пост оставляет Татьяна Никитина, которая была во главе министерства больше последних пяти лет.

Вместо Александра Баландина, который возглавлял госкомитет по охране объектов культурного наследия, может быть назначен глава одного из отделов аппарата губернатора и правительства региона Алексей Федичкин. А на пост главы миндортранса может быть назначен Алексей Нечаев, который возглавляет городское управление дорожного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько высших чиновников Челябинской области потеряли свои посты. Среди них два министра.

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