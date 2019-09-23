Донецк, , 20:59 — REGNUM Двенадцать домов и пять хозяйственных построек повреждены в посёлке Октябрь на юге Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 23 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, обстрелу подверглись домостроения по улицам Звёздная, Коммунаров, Чапаева и Щорса. По нескольким адресам зафиксированы прямые попадания снарядов, повреждены кровли, фасады и оконные блоки домов.

Ранее также сообщалось, что в результате обстрела оказались повреждены объекты электро‑ и газоснабжения населённого пункта. К настоящему времени их работа восстановлена.

Напомним, посёлок Октябрь Новоазовского района ДНР подвергся обстрелу накануне около 23:00. По данным представительства республики в СЦКК, обстрел вёлся с применением 122-миллиметровых орудий. За непродолжительный период украинские силовики выпустили по населённому пункту более 40 снарядов. Информации о пострадавших до настоящего времени не поступало.