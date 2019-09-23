Казань, , 19:46 — REGNUM В современных непростых условиях крайне необходимо скоординировать работу и взаимодействие всех специальных служб государств-членов СНГ. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов на открытии XVI ежегодного Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Участников форума приветствовал президент России Владимир Путин, приветствие зачитал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Отмечается, что обстановка в мире диктует необходимость искать новые пути реагирования на современные вызовы и угрозы. К новым рискам глава государства отнес попытки внешнего воздействия на общественное мнение. В то же время появляются новые неисчерпаемые возможности для международного сотрудничества, и задача участников саммита — противостоять этим рискам сообща.

Аналогичное мнение высказал и Минниханов. Он отметил, что усилия информационных ресурсов, которые финансируются из-за рубежа, направлены на дестабилизацию внутриполитической обстановки, они подогревают протестные настроения, разжигают религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитируют усилия государства и правоохранительных органов.

По мнению главы Татарии, одной из главных совместных задач в настоящее время является разработка жесткой стратегии противодействия международному терроризму. Недавние события в Саудовской Аравии, когда дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры ведущего участника ОПЕК, показывают, что сейчас на первый план выходят высокотехнологичные угрозы.

«Мы заинтересованы в использовании международного опыта и считаем важным обмен лучшими практиками и специалистами. Уверен, совместная работа внесет существенный вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности наших граждан», — заключил глава Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее XV заедание Совещания представителей органов безопасности государств СНГ состоялось в мае 2018 года в Москве. Заседание было приурочено к 25-летию подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами.

В этом году в саммите принимают участие представители разведывательных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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