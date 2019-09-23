История вопроса

Конфликты двух стран имеют религиозную, геополитическую и экономическую подоплеку. В Саудовской Аравии — сунниты, в Иране — шииты. Страны постоянно и переменным успехом оспаривают свое первенство на Ближнем востоке. Обе страны — крупнейшие экспортеры нефти. У каждой страны есть серьезные союзники, у Саудовской Аравии — США, которые пытаются сдерживать амбиции Ирана с помощью санкций. Страны имеют друг к другу целый список претензий, урегулировать которые на данный момент очень

проблематично.