Тегеран, 23 сентября 2019, 19:42 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал к миру «все государства Персидского залива», 23 сентября передает агентство Associated Press.
Рухани призвал страны Персидского залива войти в возглавляемую Ираном коалицию «для обеспечения безопасности региона».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рухани заявил, что обвинения США в причастности Ирана к атаке НПЗ Saudi Aramco являются предлогом к введению американского контингента, чтобы «полностью завладеть нефтью на востоке Саудовской Аравии».
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