Луганск, , 19:36 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками на территории Луганской Народной Республики один раз с начала суток. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию с 00:01 мск 23 сентября по 18:00 мск было зафиксировано одно нарушение «режима тишины» со стороны войск Киева. Огонь по территории ЛНР вёлся украинскими боевиками с применением стрелкового оружия. Под обстрел попал населённый пункт Красный Яр на территории ЛНР.

Информация о погибших и пострадавших мирных гражданах ЛНР не поступала. Повреждений гражданской инфраструктуры либо жилых строений не зафиксировано.

Боевое дежурство подразделений Народной милиции ЛНР продолжается, военнослужащие соблюдают достигнутые ранее Минские договорённости и режим прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле населённого пункта Калиновка в ЛНР войсками Украины.

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