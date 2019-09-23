Париж, , 19:31 — REGNUM «Эммануэль Макрон продолжает эффективно защищать и восстанавливать порядок, — пишет испанское издание ABC. — Но ценой очень больших расходов на полицию, не потушив «архипелагов» социальных и политических очагов возгорания, умножившихся в субботу в Париже, частично заблокировав столицу («освобожденную» и «умиротворенную» с помощью слезоточивого газа), используя подразделения по борьбе с беспорядками и мобильные патрули — с дубинками, на мотоциклах и машинах — на фоне буйства красок и рева улиц».

Франшиза «желтые жилеты», объединяющая самые разные группировки (от ультраправых до ультралевых), различные экологические движения, несколько профсоюзов и ассоциаций пенсионеров устраивали манифестации весь день 21 сентября в надежде заставить власти услышать их. Опасаясь, что этот «цветник» активистов помешает людям посещать национальные памятники в день европейского художественного наследия, министерство внутренних дел Франции мобилизовало 7 800 республиканских рот безопасности для подавления беспорядков.

«Никто не остался в долгу», — описывает сам день протестов ABC. Первые физические столкновения начались вскоре после 10 утра — между ультралевыми «жилетами» и республиканскими ротами на станции Saint-Lazare в двух шагах от торговых центров. Силы правопорядка навязали свою волю эффективно и быстро, применив к сопротивлявшимся слезоточивый газ и дубинки. Затем напряжение перешло на площадь Согласия и Елисейские Поля, где владельцы магазинов заранее защитили свои витрины кусками дерева, гвоздями и металлическими листами. Пять километров пришлось перерезать силами полиции, двадцать станций метро и множество автомобильных маршрутов не работали. Порядок удалось восстановить, лишь прибегая к безжалостному слезоточивому газу.