Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, 22 сентября, что он говорил о бывшем вице-президенте Джо Байдене и обвинениях в коррупции в ходе телефонной беседы с украинским лидером. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Жалоба на звонок, поступившая от анонимного осведомителя, породила обвинения в том, что Трамп пытался убедить Владимира Зеленского предоставить компрометирующую информацию о Байдене — возможном сопернике магната на президентских выборах 2020 года.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер признался, что в том разговоре, произошедшем в июле, упомянул обвинения в коррупции, затрагивающие Байдена и его сына Хантера. Трамп также не исключил возможность публикации стенограммы телефонного звонка. «У нас был отличный разговор, очень прямолинейный, очень честный разговор. Надеюсь, его можно будет опубликовать», — сказал президент США, несколько раз повторив, что не сделал ничего плохого.

«Разговор был во многом поздравлением, много говорили о коррупции и много — о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, плодили коррупцию… которая и так есть на Украине», — поделился Трамп. Ранее The Wall Street Journal написала, что в ходе звонка американец восемь раз пытался надавить на Зеленского, побуждая его расследовать эпизод предполагаемой коррупции, связанный с Хантером Байденом. Когда его отец был вице-президентом, Хантер работал с украинской компанией, специализирующейся на добыче природного газа.