Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 19:20 — REGNUM В Чудовском районе Новгородской области вновь возникли проблемы с освоением средств на строительстве Центра досуга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, проблема обсуждалась сегодня, 23 сентября, на выездном заседании областного правительства в Любытино.

Глава Чудовского района Николай Хатунцев рассказал, что районные власти предпринимают все меры для того, чтобы завершить работы в установленные сроки.

«Вопрос возникает по собственности — частично помещение Центра досуга в посёлке Краснофарфорный встроено в здание общежития, и некоторые работы нужно выполнять собственникам помещений. Есть варианты решения этой проблемы — будем стараться выполнить обещанное», — отметил Хатунцев.

Губернатор в ответ заявил, что Хатунцев — уже второй глава района, который ему рассказывает об этих проблемах.

«С 2017 года слышу про Центр досуга в посёлке Краснофарфорном. Вы уже второй глава района, который мне об этом рассказывает. Очень рассчитываю, что в этом году у вас всё получится — переезжайте и живите там, пока работы на объекте не завершатся», — заявил Андрей Никитин.

Отметим, работы в Центре досуга в посёлке Краснофарфорный, согласно проекту, должны завершиться осенью 2019 года, при этом существует отставание от графика.

Напомним также, что Николай Хатунцев, прежде возглавлявший Парфинский район Новгородской области, руководит Чудовским районом с мая 2018 года после того, как конкурсный отбор не прошла бывшая глава района Лариса Паюк. Её отставку также связывают с недостроями и освоением на этих объектах федеральных бюджетных средств.