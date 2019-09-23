Тбилиси, , 19:13 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина заключить соглашение с Абхазией о финансировании модернизации армии республики является продолжением политики «аннексии», заявил 23 сентября журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, Грузия использует все возможности для противодействия этим планам, включая дебаты на Генеральной Ассамблее ООН.

«Это решение является очередным незаконным шагом РФ по интеграции грузинских регионов в свое политическое и военное пространство, что представляет собой продолжение российской политики аннексии», — заявил Константиниди.

Кроме того, лидер парламентского большинства Грузии Георгий Вольский обвинил Россию в намерении «противостоять остальному миру своими милитаристическими планами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству подписать соглашение с Абхазией о финансировании из госбюджета процесса модернизации вооруженных сил Абхазской Республики. Целью такого шага является унификация стандартов управления, обеспечения и боевой подготовки, а также оснащение абхазской армии современным вооружением.

Насколько интересует Москву мнение Грузии по этому вопросу, не сообщалось.

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