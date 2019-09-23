Киев, , 18:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может сыграть против Демократической партии на стороне президента США Дональда Трампа в обмен на новые гарантии территориальной целостности. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Владимир Манько.

«Ожидаю очень сложного разговора между Зеленским и Трампом, потому что Трамп будет настаивать на том, чтобы использовать всю страну в своих политических играх против Байдена. Пока Байден лидирует среди демократов. Вопрос в том, что Владимир Зеленский сможет выторговать взамен?» — сказал Манько.

По его словам, Трамп может согласиться на подписание некоего международного договора, который гарантирует Украине безопасность.

«Если ему удастся выкарабкаться или пройти между капельками, то хорошо. Если не удастся, а Америка наш стратегический партнер, мы получим помощь, мы получим гарантии безопасности от США. Если он решит, что мы будем помогать Трампу, тогда нужно будет предложить что-то серьезное взамен. Идея с возможностью подписания нового глобального договора о гарантиях безопасности, территориальной целостности Украине может стать основанием для сделки с Трампом: «Мы играем на вашей стороне против демократов, а вы организуйте нам соглашение — Будапештский меморандум версия 2». Там будет гарантирована территориальная целостность Украины. Конечно, там не будет подписи России. Это станет той ценой, которую мы заплатим за риск сотрудничества с республиканцами. Возможно, эта цена будет оправданной», — считает Манько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев инициирует подписание многостороннего международного договора, в котором США, Британия, Германия, Франция и Китай гарантируют территориальную целостность Украины. По его словам, Киев уже обсуждал подписание такого документа «в разных переговорах». Ермак считает, что договор должен на столетия зафиксировать суверенитет и территориальную целостность.