Нью-Йорк, США, , 18:55 — REGNUM Новый саммит США и КНДР на высшем уровне «может произойти в скором времени», заявил 23 сентября президент США Дональд Трамп на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня южнокорейский министр по вопросам объединения Ким Ен Чхоль анонсировал скорое возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. При этом он признал, что преодоление последствий провального саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ынав Ханое будет непростым, но подчеркнул, что от этого будет зависеть перспектива денуклеаризации полуострова.

Южнокорейская газета «Чунан ильбо» неделей ранее сообщила со ссылкой на источники, что лидер КНДР направил письмо Дональду Трампу, в котором пригласил его посетить Пхеньян. Сам глава Белого дома заявлял журналистам, что сейчас «не лучшее время» для организации его официального визита в Северную Корею.

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно.

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