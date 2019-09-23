Москва, 23 сентября 2019, 18:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский закручивает гайки, так как понимает, что никто, кроме США, денег Украине не даст, считает программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов. Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, информация о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским якобы оказывал на него давление, чтобы вынудить его расследовать деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине, является спекуляцией.
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