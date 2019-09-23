Москва, , 18:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский закручивает гайки, так как понимает, что никто, кроме США, денег Украине не даст, считает программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов. Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Выбор у Зеленского маленький. На днях вышло большое интервью бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. И Климкин говорит, что Европа предала Украину, что Франция уже за Россию, Германия пока колеблется. Поэтому, кроме Америки, никакой поддержки у Украины нет, — сказал Барабанов. — Вторая вещь: Зеленский начал внутриполитическую кампанию — он отбирает деньги у регионов и городов и всё централизует в бюджете. Он закручивает все гайки, так как, кроме Америки, никто Украине денег не даст. И здесь у Зеленского выбор — либо «сдать» Байдена и получать деньги от Трампа, либо идти в МВФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, информация о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским якобы оказывал на него давление, чтобы вынудить его расследовать деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине, является спекуляцией.

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