Киев, 23 сентября 2019, 18:25 — REGNUM У Киева есть возможность напрямую с США обсудить возможность решения конфликта на Донбассе, хотя ранее Вашингтон обсуждал эту проблему без Украины. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Андрей Помазанов.
Он ожидает, что президент Зеленский обсудит с Трампом вопросы продления антироссийских санкций и борьбы с коррупцией.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским вылетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава украинского государства встретится с президентом США Дональдом Трампом.
В свою очередь газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. 23 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского.