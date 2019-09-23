Киев, , 18:25 — REGNUM У Киева есть возможность напрямую с США обсудить возможность решения конфликта на Донбассе, хотя ранее Вашингтон обсуждал эту проблему без Украины. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Андрей Помазанов.

«Я рад, что на сегодня у нас есть встреча, которая анонсирована и пройдет между президентом Украины и президентом США. Ранее мы часто замечали, что резидент США обсуждает вопросы Украины, в частности военный конфликт… на Донбассе не с президентом Украины, а с абсолютно другими лидерами стран», — напомнил Помазанов.

Он ожидает, что президент Зеленский обсудит с Трампом вопросы продления антироссийских санкций и борьбы с коррупцией.

«На сегодня у президента Зеленского есть все шансы обсудить помощь не только в борьбе с коррупцией, но и в первую очередь борьбу с конфликтом, с РФ, чтобы не снимали санкции, чтобы не распускали руки РФ, как в Парламентской ассамблее Совета Европы, так и в других европейских, мировых организациях», — сказал Помазанов.

«Если Зеленский приедет в Украину с результатом: получит поддержку от американского президента, от Конгресса, то это позитивно скажется как на его рейтинге, так и на позиции Украины в мире», — прогнозирует Помазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским вылетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава украинского государства встретится с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. 23 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского.