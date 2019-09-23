Москва, , 18:23 — REGNUM Сделав ставку на Демократическую партию США, украинские власти допустили серьёзную ошибку — и теперь по мере вовлечения президента Украины Владимира Зеленского в конфликт между Трампом и Байденом, это может в полной мере проявиться. Об этом заявил заместитель завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Судя по заявлениям, я думаю, что приоритет будет в пользу нынешних американских властей. Это показатель того, как опасно сделать однозначные ставки на международной арене. Вот Украина и попала в ту ловушку», — заявил Гущин.

«Говорят, что двухпартийный консенсус сохраняется, а это не так. Потому что то, что было несколько лет назад, ситуация совершенно другая. Конечно, это определённый маркер системного кризиса в США», — подчеркнул он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе разговора в июле 2019 года потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который прежде входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings на Украине.